Гавайи получат $700 миллионов компенсации от фармкомпаний из-за неэффективного лекарства для азиатского населения

Гавайи выиграли дело против фармгигантов, которые не предупредили, что популярный препарат Plavix почти не действует более чем на половину местного населения.

Фото: unsplash

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Гавайи одержали историческую судебную победу: штат получит 700 миллионов долларов от фармацевтических компаний Bristol Myers Squibb и Sanofi за то, что они не предупредили пациентов о сниженной эффективности разжижающего кровь препарата Plavix у людей азиатского, полинезийского и гавайского происхождения. Об этом сообщает Courthouse News.

О заключении соглашения объявили 10 мая — после многолетнего судебного разбирательства, которое началось ещё в 2014 году. Тогда прокуратура штата обвинила компании в введении потребителей в заблуждение и нарушении законов о защите прав потребителей.

В чём суть дела:

Препарат Plavix применялся для снижения риска инфарктов, инсультов и тромбозов и с 1998 года активно продвигался как более эффективная альтернатива аспирину. На Гавайях в период с 1998 по 2010 год его назначали более 800 тысяч раз.

Однако, как выяснилось, Plavix работает только после активации ферментами печени, и у людей с определёнными генетическими мутациями этот механизм может не запускаться. Такие мутации чаще встречаются именно у представителей азиатских, тихоокеанских и коренных гавайских народов, которые составляют более 60% населения штата.

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) обязало компании добавить соответствующее предупреждение на упаковку только в 2010 году — через 12 лет после выхода препарата на рынок. Именно это стало основанием для подачи иска.

Позиция сторон:

Хотя в 2021 году суд первой инстанции уже присудил Гавайям 834 миллиона долларов по аналогичному делу, компании продолжали отрицать свою вину. Они заявляли, что «решение суда противоречит доказательствам и научным данным», а сам препарат остаётся «безопасным и эффективным, в том числе для людей азиатского происхождения».

Несмотря на это, стороны договорились о мировом соглашении. Обе компании должны перевести средства до 9 июня. Деньги будут разделены поровну.

Куда направят компенсацию:

По словам губернатора штата Джоша Грина, полученные средства будут направлены на сферу здравоохранения:

«Это историческая победа для Гавайев. Мы планируем использовать эти деньги для усиления медицинских услуг и поддержки системы здравоохранения по всему штату».

Окончательный план распределения средств пока не обнародован. Ожидается, что финансирование получат ряд недофинансированных программ.

Этот случай стал одним из крупнейших компенсационных решений в истории штата.

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