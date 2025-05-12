Инсульт на заказ — в Киеве женщина за 6 тысяч долларов пообещала знакомому помочь уклониться от мобилизации

Киевлянка уверяла, что у нее есть связи в больнице и она может обеспечить фальшивый диагноз, который позволит снять мужчину с воинского учета.

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В Киеве сообщено о подозрении женщине, которая за 6 тысяч долларов обещала договориться с врачами о выдуманном инсульте для военнообязанного. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что мужчина в личной беседе пожаловался знакомой, что из-за войны, как и другие мужчины, не может свободно выехать за границу, поскольку состоит на воинском учете.

В ответ женщина заявила, что «все легко можно устроить». По ее словам, у нее есть связи в одной из больниц, и она может организовать постановку нужного диагноза — например, фиктивно указать в медицинских документах, что мужчина перенес инсульт. Это позволило бы признать его непригодным к военной службе и снять с воинского учета.

Свою «помощь» киевлянка оценила в 6 тысяч долларов. Ее задержали сразу после получения денег.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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