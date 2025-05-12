Ушла из жизни судья Соломенского райсуда Киева Леся Зуевич

Оборвалась жизнь судьи Соломенского районного суда Киева Леси Зуевич.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ушла из жизни судья Соломенского районного суда города Киева Зуевич Леся Леонидовна. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Леся Леонидовна была добрым, искренним и светлым человеком, которая навсегда останется в сердце каждого из нас.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье Леси Леонидовны, разделяя их невыразимую боль по поводу тяжелой, невосполнимой утраты. Светлая и вечная память нашей Лесе Леонидовне…», — написали в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Леси Леонидовны.