Ушла из жизни судья Соломенского райсуда Киева Леся Зуевич

Ушла из жизни судья Соломенского районного суда города Киева Зуевич Леся Леонидовна. Об этом сообщил официальный сайт суда.
«Леся Леонидовна была добрым, искренним и светлым человеком, которая навсегда останется в сердце каждого из нас.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье Леси Леонидовны, разделяя их невыразимую боль по поводу тяжелой, невосполнимой утраты. Светлая и вечная память нашей Лесе Леонидовне…», — написали в суде.
Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Леси Леонидовны.