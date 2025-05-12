В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

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Если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления о привлечении лица к административной ответственности за нарушение воинского учета, то внесение соответствующих сведений в Реестр военнообязанных «Оберег» является противоправным.

Соответственно, если не было составлено протокола или постановления о привлечении к ответственности, то и в Резерв+ не может отображаться информация о нарушении воинского учета. Такой вывод сделал Днепропетровский окружной административный суд в постановлении от 30 апреля 2025 года по делу №160/31249/24.

Обстоятельства дела

Мужчина в ноябре 2024 года обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправными действия ТЦК, заключающиеся во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» данных о нарушении им правил воинского учета, и обязать ТЦК исправить эту информацию.

Истец указал, что во время обновления учетных данных узнал, что им якобы были нарушены правила воинского учета. Эта информация отображена в его электронном военно-учетном документе, то есть в Резерв+.

После жалобы ТЦК ответил, что истец лично не явился в ТЦК после достижения 25-летнего возраста, чем совершил нарушение.

Однако никаких постановлений или протоколов об административном правонарушении составлено не было.

ТЦК в отзыве указал, что в случае достижения 25-летнего возраста военнообязанные лица подлежат снятию с учета призывников и постановке на учет военнообязанных. Нарушение правил воинского учета включает неявку в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Со своей стороны, истец утверждал, что он состоит на воинском учете в статусе военнообязанного, а также, что ни порядок, ни приложение к порядку не содержат обязанности лично являться в ТЦК после достижения 25-летнего возраста.

Позиция суда

Суд указал, что ТЦК является органом ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и обязан обеспечивать актуализацию его базы данных.

Пункт 20-1 части первой статьи 7 Закона про Реестр военнообязанных №1951-VIII предусматривает, что к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относятся: сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении).

Таким образом, в Реестр вносятся данные именно о привлечении к ответственности за нарушение правил учета.

Как установлено судом и не оспаривается ответчиком, истец не был привлечен к административной ответственности.

С учетом изложенного, истец не был привлечен ответчиком к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Поскольку факта привлечения к ответственности истца не было (суд установил, что протокол по КУпАП в отношении истца ТЦК не составлялся), суд отмечает, что сведения в Реестр внесены безосновательно.

Тот факт, что ответчик ссылается на то, что гражданин лично не явился в ТЦК по достижении 25-летнего возраста, чем нарушил Закон «О воинской обязанности и военной службе», не является сведениями, которые вносятся в реестр, поскольку, как отмечалось, это не является фактом привлечения к ответственности.

Внесение в Реестр данных об истце привело к нарушению его прав, поскольку, как установлено, в Национальную полицию направлялось обращение уполномоченными лицами ТЦК о доставлении гражданина за совершение им правонарушения, предусмотренного статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При этом, как установлено, факт совершения истцом правонарушения, предусмотренного статьей 210 КУпАП, не доказан, поскольку протокол не составлялся, факт привлечения к ответственности отсутствует.

Поскольку согласно положениям частей восьмой, девятой статьи 5 Закона №1951-VIII органами ведения Реестра являются, в частности, районные (объединенные районные), городские (районные в городе, объединенные городские) ТЦК, восстановление нарушенных прав истца должно быть осуществлено путем обязания именно ТЦК, как органа ведения Реестра, совершить определенные действия.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу об удовлетворении иска по указанным выше основаниям.

Таким образом, суд признал противоправными действия ТЦК, заключающиеся во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о нарушении правил воинского учета истцом, и обязал исключить из Реестра соответствующие данные.

Автор: Наталя Мамченко

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