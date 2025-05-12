Движение через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» может быть затруднено — поляки хотят протестовать 4 месяца

По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств осуществляется без изменений.

Фото: volynnews.com

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В понедельник, 12 мая, может начаться акция протеста польских перевозчиков в направлении пункта пропуска «Дорогуск», что напротив украинского пункта пропуска «Ягодин». Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на Пограничную стражу Республики Польша.

Польская сторона проинформировала, что в связи с такими действиями пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один — на выезд.

«Автобусы и грузовики, которые перевозят гуманитарную помощь, будут пропускаться беспрепятственно.

Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств осуществляется без изменений, однако просим водителей учитывать эту информацию при планировании пересечения границы через «Ягодин — Дорогуск».

Государственная пограничная служба Украины также сообщила, что дополнительно будет информировать о ситуации в этом направлении.

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