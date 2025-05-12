Рух через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може бути ускладненим – поляки хочуть протестувати 4 місяців

Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін.

Фото: volynnews.com

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У понеділок, 12 травня, може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин». Про це повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на прикордонну варту Республіки Польща.

Польська сторона проінформувала, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

«Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через «Ягодин – Дорогуськ».

Державна прикордонна служба України також повідомила, що додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку.

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