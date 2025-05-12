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Стефанішина представить досягнення України у сфері судової реформи у Європарламенті

12:24, 12 травня 2025
Ольга Стефанішина представить у Брюсселі прогрес України в судовій реформі — виступить на спецзасіданні Комітету з правових питань Європарламенту.
Стефанішина представить досягнення України у сфері судової реформи у Європарламенті
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Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина виступить на спеціальному засіданні Комітету з правових питань Європарламенту.

Як вказується, Віцепремʼєр-міністерка перебуває з робочим візитом у Брюсселі, Бельгія. Вона виступить на спеціальному засіданні Комітету з правових питань Європарламенту, на запрошення голови Комітету Ільхана Кючюка.

Під час обговорень з депутатами Європарламенту буде представлено досягнення України у сфері судової реформи, у забезпеченні прозорості та підзвітності, а також окреслено цілі та пріоритети дорожньої карти трансформацій у сфері верховенства права, підготовленої у рамках переговорного процесу про вступ до ЄС.

Також вона проведе зустріч з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос, послами держав-членів ЄС. Ключові питання: прогрес України на шляху інтеграції до Європейського Союзу, трансформації України та очікування щодо процесу розширення ЄС.

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Європарламент Стефанішина

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