Сімейна драма на Черкащині: жінка вдарила ножем чоловіка, бо йому не сподобався салат

Після сварки за обіднім столом жінка поранила співмешканця ножем у спину, за що отримала штраф у 850 гривень.

Фото: unsplash

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На Черкащині суд покарав жінку, яка вдарила кухонним ножем свого співмешканця, бо йому не сподобався салат, який вона приготувала. Вирок у справі виніс Монастирищенський районний суд Черкаської області.

У суді жінка розповіла, що обідала з чоловіком вдома. Вони випили дві пляшки вина, а потім потерпілий висловився негативно про салат, який жінка приготувала. Через це між ними виник конфлікт і обвинувачена вдарила його ножем у спину.

Жінка вину повністю визнала. Також додала, що з чоловіком живе протягом останніх п’яти років. Увесь цей час він перебував у шлюбі з іншою дружиною, з якою не розлучався через відсутність коштів.

Потерпілий отримав травми легкої тяжкості. В будинку йому надали допомогу медики, але від госпіталізації він відмовився.

Суд проаналізував усі матеріали справи та визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України.

Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

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