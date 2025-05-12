Семейная драма в Черкасской области: женщина ударила ножом мужчину, потому что ему не понравился салат

После ссоры за обеденным столом женщина ранила сожителя ножом в спину, за что получила штраф в 850 гривен.

Фото: unsplash

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В Черкасской области суд наказал женщину, которая ударила кухонным ножом своего сожителя из-за того, что ему не понравился приготовленный ею салат. Приговор по делу вынес Монастырищенский районный суд Черкасской области.

На суде женщина рассказала, что они обедали с мужчиной дома. Они выпили две бутылки вина, после чего потерпевший негативно отозвался о салате. Между ними возник конфликт, в ходе которого она ударила мужчину ножом в спину.

Обвиняемая полностью признала вину. Также она сообщила, что проживает с пострадавшим уже пять лет. Все это время он состоял в браке с другой женщиной, но не разводился с ней по причине отсутствия денег.

Мужчина получил легкие телесные повреждения. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Суд, проанализировав материалы дела, признал женщину виновной в совершении уголовного проступка по ч. 2 ст. 125 УК Украины.

Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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