Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Семейная драма в Черкасской области: женщина ударила ножом мужчину, потому что ему не понравился салат

13:54, 12 мая 2025
После ссоры за обеденным столом женщина ранила сожителя ножом в спину, за что получила штраф в 850 гривен.
Семейная драма в Черкасской области: женщина ударила ножом мужчину, потому что ему не понравился салат
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области суд наказал женщину, которая ударила кухонным ножом своего сожителя из-за того, что ему не понравился приготовленный ею салат. Приговор по делу вынес Монастырищенский районный суд Черкасской области.

На суде женщина рассказала, что они обедали с мужчиной дома. Они выпили две бутылки вина, после чего потерпевший негативно отозвался о салате. Между ними возник конфликт, в ходе которого она ударила мужчину ножом в спину.

Обвиняемая полностью признала вину. Также она сообщила, что проживает с пострадавшим уже пять лет. Все это время он состоял в браке с другой женщиной, но не разводился с ней по причине отсутствия денег.

Мужчина получил легкие телесные повреждения. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Суд, проанализировав материалы дела, признал женщину виновной в совершении уголовного проступка по ч. 2 ст. 125 УК Украины.

Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Черкассы штраф / штрафы судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В закон о дорожном движении внесут изменения относительно перерегистрации автомобилей должниками

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает изменения в закон о дорожном движении.

Суд ЕС вынесет решение по делу Pfizergate относительно того, нарушила ли Урсула фон дер Ляйен принцип прозрачности при заключении соглашения о закупке вакцин

Суд ЕС в своем решении по делу «Pfizergate» оценит, нарушила ли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен правила прозрачности при переписке с руководителем фармкомпании относительно многомиллиардного соглашения о закупке вакцин.

В Резерв+ не могут отображаться данные о нарушении воинского учета, если ТЦК не составлял ни протокола, ни постановления – позиция суда

ТЦК внес в Реестр «Оберег» данные о нарушении мужчиной воинского учета за то, что тот лично не явился в ТЦК по достижении 25 лет, но ни протокола, ни постановления ТЦК не составил.

Выполнение требований правоохранителей не является основанием для признания нарушения ПДД совершенным в состоянии крайней необходимости – Верховный Суд

Осужденный указывал, что судами не применена ст. 39 УК, поскольку не учтено выполнение им обязательных для исполнения указаний сотрудника правоохранительного органа.

Если настоящий умысел заключался в получении денег, а не в организации переправления через границу военнообязанного, то действия следует квалифицировать как мошенничество – Верховный Суд

Действия следует квалифицировать как мошенничество, а не как организацию незаконного переправления лиц через государственную границу, если лицо намеревалось получить деньги, а не выполнить обещанное – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду