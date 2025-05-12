Правительство выплатило украинцам рекордный кешбэк за март — 443 млн грн

В марте 2025 года правительство перечислило украинцам 443 млн грн кешбэка за покупки товаров украинского производства — это крупнейшая сумма с начала действия программы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Выплаты получили 3,4 миллиона участников, которые накопили как минимум 2 гривны кешбэка и активировали карту в приложении «Дія».
Всего за шесть месяцев украинцы получили около 2 миллиардов гривен:
Начисление кешбэка происходит в размере 10% от суммы покупки потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретённых в магазинах-участниках.
Использовать эти средства можно до конца 2025 года: на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг или направить на благотворительность либо поддержку ВСУ. Чтобы проверить, участвует ли товар в программе, достаточно отсканировать штрихкод через приложение «Дія».
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