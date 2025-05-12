Уряд виплатив українцям рекордний кешбек за березень — 443 млн грн

У березні українці отримали рекордні 443 млн грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів.

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У березні 2025 року уряд перерахував українцям 443 млн грн кешбеку за покупки товарів українського виробництва — це найбільша сума з початку дії програми, яка стартувала у вересні 2024 року. Виплати отримали 3,4 мільйона учасників, які накопичили щонайменше 2 гривні кешбеку та активували картку в застосунку «Дія».

Загалом за шість місяців українці отримали близько 2 мільярдів гривень:

вересень — 37,2 млн грн

жовтень — 119,2 млн грн

листопад — 232 млн грн

грудень і січень — 714 млн грн

лютий — 384 млн грн

березень — 443 млн грн

Нарахування кешбеку відбувається в розмірі 10% від суми покупки споживчих товарів українського виробництва, які зареєстровані у програмі, та придбані у магазинах-учасниках.

Використати ці кошти можна до кінця 2025 року: на оплату комунальних послуг, ліків, книжок або ж направити на благодійність чи підтримку ЗСУ. Аби перевірити, чи товар бере участь у програмі, достатньо відсканувати штрихкод через застосунок «Дія».

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