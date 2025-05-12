Защита прав и интересов в хозяйственном суде — что нужно знать

В случае невозможности урегулировать вопрос в досудебном порядке стороны могут обратиться в хозяйственный суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины разъяснило вопросы защиты прав и интересов в хозяйственном суде.

Обращение в хозяйственный суд — это важный инструмент защиты нарушенных прав и интересов субъектов хозяйствования. Однако перед подачей иска стороны должны оценить возможность досудебного урегулирования спора.

Согласно статье 19 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее — ХПК Украины), стороны принимают меры для досудебного урегулирования спора по договоренности между собой или в случаях, когда такие меры являются обязательными в соответствии с законом.

Лица, нарушившие права и законные интересы других лиц, обязаны восстановить их, не дожидаясь предъявления претензии или иска.

В случае невозможности урегулировать вопрос в досудебном порядке стороны могут обратиться в хозяйственный суд.

Согласно частям первой и третьей статьи 4 ХПК Украины, право на обращение в хозяйственный суд в порядке, установленном данным Кодексом, гарантируется. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в хозяйственном суде, к юрисдикции которого оно отнесено законом.

Юридические лица и физические лица — предприниматели, физические лица, не являющиеся предпринимателями, государственные органы, органы местного самоуправления имеют право на обращение в хозяйственный суд для защиты своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав и законных интересов в делах, отнесенных законом к юрисдикции хозяйственного суда, а также для принятия предусмотренных законом мер, направленных на предотвращение правонарушений.

В хозяйственный суд по делам, отнесенным законом к его юрисдикции, имеют право обращаться также лица, которым законом предоставлено право обращаться в суд в интересах других лиц.

Подача искового заявления

Согласно положениям статьи 162 ХПК Украины, в исковом заявлении истец излагает свои требования относительно предмета спора и их обоснование.

Исковое заявление подается в суд в письменной форме и подписывается истцом или его представителем либо иным лицом, которому законом предоставлено право обращаться в суд в интересах другого лица.

Требования к исковому заявлению определены частью третьей статьи 162 ХПК Украины. Так, исковое заявление должно содержать:

наименование суда первой инстанции, в который подается заявление; полное наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество — для физических лиц) сторон и других участников дела, их местонахождение (для юридических лиц) или место жительства либо пребывания (для физических лиц), почтовый индекс, идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (для юридических лиц, зарегистрированных по законодательству Украины), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) при его наличии или номер и серия паспорта (для физических лиц — граждан Украины), если такие сведения известны истцу, указание на статус физического лица — предпринимателя (для физических лиц — предпринимателей), известные номера средств связи и адрес электронной почты, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета; указание цены иска, если иск подлежит денежной оценке; обоснованный расчет сумм, которые взыскиваются или оспариваются; содержание исковых требований: способ (способы) защиты прав или интересов, предусмотренный законом или договором, или иной способ (способы) защиты прав и интересов, не противоречащий закону, который истец просит суд определить в решении; если иск подан к нескольким ответчикам — содержание исковых требований в отношении каждого из них; изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования; указание доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства; правовые основания иска; сведения о принятии мер досудебного урегулирования спора — в случае, если законом установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора; сведения о принятии мер обеспечения доказательств или иска до подачи искового заявления, если такие осуществлялись; перечень документов и других доказательств, прилагаемых к заявлению; указание доказательств, которые не могут быть поданы вместе с исковым заявлением (при наличии); указание на наличие у истца или другого лица оригиналов письменных или электронных доказательств, копии которых приложены к заявлению; предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов, которые истец понес и которые ожидает понести в связи с рассмотрением дела; подтверждение истца о том, что им не подан другой иск (иски) к этому же ответчику (ответчикам) с тем же предметом и по тем же основаниям.

Согласно положениям статьи 164 ХПК Украины, к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие: направление другим участникам дела копий искового заявления и приложенных к нему документов с учетом положений статьи 42 данного Кодекса; уплату судебного сбора в установленном порядке и размере либо документы, подтверждающие основания освобождения от уплаты судебного сбора в соответствии с законом.

Истец обязан приложить к исковому заявлению все имеющиеся у него доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются исковые требования (если подаются письменные или электронные доказательства, истец может приложить к исковому заявлению копии соответствующих доказательств).

К исковому заявлению, подписанному представителем истца, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя истца.

Судебные расходы

Согласно статье 123 ХПК Украины, судебные расходы состоят из судебного сбора и расходов, связанных с рассмотрением дела. Размер судебного сбора, порядок его уплаты, возврата и освобождения от уплаты устанавливаются законом.

К расходам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы: на профессиональную юридическую помощь; связанные с привлечением свидетелей, специалистов, переводчиков, экспертов и проведением экспертизы; связанные с истребованием доказательств, проведением осмотра доказательств по их местонахождению, обеспечением доказательств; связанные с совершением иных процессуальных действий, необходимых для рассмотрения дела или подготовки к его рассмотрению.

Правовые основы взимания судебного сбора, плательщиков, объекты и размеры ставок судебного сбора, порядок уплаты, освобождения от уплаты и возврата судебного сбора определяет Закон Украины от 08.07.2011 № 3674-VI «О судебном сборе».

Размеры ставок судебного сбора установлены статьей 4 указанного Закона, пунктом вторым части второй которой определены ставки судебного сбора за подачу заявлений или жалоб в хозяйственный суд.

Так, за подачу в хозяйственный суд искового заявления имущественного характера размер ставки судебного сбора составляет 1,5 процента цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 350 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц; искового заявления неимущественного характера — 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц; апелляционной жалобы — 150 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления или жалобы; кассационной жалобы — 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, иного заявления или жалобы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.