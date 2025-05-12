С 1 июня банки снизят лимиты на переводы — без подтвержденных доходов не перечислить более 100 тысяч гривен

Лимит на выходные переводы для клиентов среднего и низкого риска будет снижен со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.

Фото: rbc.ua

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С 1 июня 2025 года банки Украины снизят лимиты на денежные операции для граждан. Это касается не только переводов с карты на карту, но и платежей через IBAN. Соответствующие положения содержатся в меморандуме, подписанном украинскими банками.

В частности, лимит на исходящие переводы для клиентов с «средним» и «низким» уровнем риска будет снижен со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.

Для клиентов с «высоким уровнем риска» лимит останется на уровне 50 тысяч гривен в месяц.

Чтобы получить возможность переводить между банками суммы, превышающие установленные лимиты, клиентам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие источник и размер доходов.

Как известно, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины установил ограничение на исходящие P2P-переводы (с карты на карту) в размере до 150 тысяч гривен в месяц. Это ограничение действовало до 1 апреля 2025 года.

В декабре 2024 года крупнейшие банки страны подписали меморандум «О обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платёжных услуг», который фактически заменил ограничения НБУ.

Кого не коснутся ограничения:

Ограничения не распространяются на клиентов с подтверждёнными источниками доходов, включая зарплатных клиентов, волонтёров и благотворительные организации.

Банки также не будут ограничивать переводы между собственными счетами клиентов в пределах одного банка.

Какие документы подойдут для подтверждения доходов:

Банки будут принимать электронные документы/информацию, включая:

справки ОК5 и ОК7, сформированные клиентом;

налоговую декларацию;

зарплатные ведомости;

подтверждение поступлений от госорганов;

подтверждённые доходы членов семьи;

документы, подтверждающие волонтёрскую деятельность.

Клиенты, планирующие переводы на сумму, превышающую месячный лимит, обязаны предоставить такие документы при установлении или пересмотре деловых отношений с банком.

После получения подтверждающих документов банки смогут отменить лимиты или установить их в соответствии с финансовыми возможностями клиента — в том числе через контроль сумм поступлений на счёт.

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