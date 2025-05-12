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З 1 червня банки знизять ліміти на перекази — без підтверджених доходів не переказати понад 100 тисяч гривень

11:35, 12 травня 2025
Ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць.
З 1 червня банки знизять ліміти на перекази — без підтверджених доходів не переказати понад 100 тисяч гривень
Фото: rbc.ua
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Із 1 червня 2025 року банки знизять ліміти за грошовими операціями для українців. Це стосується не тільки карткових переказів, а й платежів через IBAN. Відповідні положення містить меморандум, підписаний українськими банками.

Зокрема, ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць.

Для клієнтів «високого ризику» він залишиться на рівні 50 тисяч гривень на місяць.

Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більші суми, треба буде надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів.

Як відомо, Нацбанк з 1 жовтня 2024 року встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.

У грудні 2024 року найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Фактично він замінив обмеження НБУ.

Кого не стосуватимуться обмеження:

Обмеження не стосуватимуться клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, включаючи зарплатних клієнтів, а також волонтерів та благодійні організації.

Не будуть обмежувати банки і перекази між власними рахунками клієнтів у межах одного банку.

Як можна підтвердити доходи:

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи:

  • сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;
  • податкова декларація;
  • зарплатні відомості;
  • підтвердження зарахувань від державних органів;
  • підтверджені прибутки членів сімей;
  • документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.

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гроші НБУ Нацбанк банк

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