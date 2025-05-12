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Выполнение требований правоохранителей не является основанием для признания нарушения ПДД совершенным в состоянии крайней необходимости – Верховный Суд

11:34, 12 мая 2025
Осужденный указывал, что судами не применена ст. 39 УК, поскольку не учтено выполнение им обязательных для исполнения указаний сотрудника правоохранительного органа.
Выполнение требований правоохранителей не является основанием для признания нарушения ПДД совершенным в состоянии крайней необходимости – Верховный Суд
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Выполнение законных требований правоохранителей не является основанием для признания нарушения ПДД деянием, совершенным в состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК), поскольку нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов, не предусматривают возможности нарушения указанных Правил водителем. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 25.02.2025 по делу № 537/1473/20.

Обстоятельства дела

Водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», нарушил пункт 13.1 ПДД, допустил столкновение с полуприцепом автомобиля «МАЗ-54323», который двигался впереди в попутном направлении, в результате чего автомобиль «Toyota Corolla» развернуло и отбросило на левую полосу в попутном направлении, где произошло его столкновение с автомобилем «Rang Rover Vogue».

Суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 3 ст. 286 УК. В кассационной жалобе осужденный указывает, что судами не применена ст. 39 УК, поскольку не учтено выполнение им обязательных для исполнения указаний сотрудника правоохранительного органа.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС отметил, что ни материалы дела, ни доводы кассационных жалоб не содержат подтверждения того, что осужденный действовал в состоянии крайней необходимости. Нормативно-правовые акты, в частности Закон «О милиции» и «О дорожном движении», Постановление КМУ от 14.04.1997 № 341, которым утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, и Инструкция по вопросам деятельности подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД, утвержденная приказом МВД от 27.03.2009, на которые ссылается осужденный в обоснование версии о том, что он, нарушая ПДД, находился в состоянии крайней необходимости, не содержат положений, которые бы предусматривали возможность нарушения ПДД, в том числе при выполнении законных требований правоохранителей.

Автор: Наталя Мамченко

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