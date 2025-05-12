Кандидаты в усыновители смогут оформить опеку до усыновления — Минсоцполитики

Чтобы оформить «опеку до усыновления» над ребенком, кандидаты в его усыновители должны обратиться с соответствующим заявлением в службу по делам детей, которая ведет их дело по месту проживания ребенка.

Фото: kadrovik.ua

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Министерство социальной политики Украины сообщило, что кандидаты в усыновители смогут принять ребенка в семью еще до решения суда. Соответствующее решение было принято Правительством.

Чтобы оформить «опеку до усыновления» над ребенком, кандидаты в его усыновители должны обратиться с соответствующим заявлением в службу по делам детей, которая ведет их дело по месту проживания (нахождения) ребенка.

Решение об установлении опеки с последующим усыновлением принимается при условии, что у кандидатов есть положительное заключение о целесообразности усыновления и соответствии интересам ребенка, а также если они подали в суд заявление об усыновлении.

Служба по делам детей, которая выдала решение об установлении опеки, направляет его копию в службу по делам детей по месту жительства кандидатов.

Служба по делам детей по месту жительства посещает семью, привлекая к этому работников центра социальных служб или специалиста по социальной работе, для контроля условий воспитания ребенка.

В момент вступления в силу решения суда об усыновлении опека прекращается, и ребенок дальше живет в семье на правах дочери или сына.

Оформление «опеки до усыновления», когда ребенок находится за границей

Кандидаты в усыновители подают заявление (супруги — совместное) в службу по делам детей по месту своего жительства после того, как состоялось знакомство с ребенком.

Служба по делам детей решает вопрос о назначении опеки и возвращении ребенка в Украину в семью кандидатов в усыновители для продолжения процедуры усыновления.

Срок действия решения об «опеке до усыновления» составляет три месяца и может быть продлен до вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка. Если кандидаты в течение трех месяцев не подали заявление в суд об усыновлении ребенка, решение об опеке отменяется, а семья снимается с учета кандидатов в усыновители.

Служба по делам детей также посещает семью для контроля условий воспитания ребенка, устроенного под опеку.

Совершенствование процедуры усыновления было осуществлено Министерством социальной политики в рамках операционного плана реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на воспитание в семейной среде на 2024–2028 годы.

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