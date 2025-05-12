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Кандидати в усиновлювачі зможуть оформити опіку до усиновлення — Мінсоцполітики

11:30, 12 травня 2025
Щоб оформити «опіку до усиновлення» над дитиною, кандидати в її усиновлювачі мають звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей, яка веде їхній випадок за місцем проживання дитини.
Кандидати в усиновлювачі зможуть оформити опіку до усиновлення — Мінсоцполітики
Фото: kadrovik.ua
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що кандидати в усиновлювачі ще до рішення суду зможуть прийняти дитину в родину. Відповідне рішення ухвалив Уряд.

Щоб оформити «опіку до усиновлення» над дитиною, кандидати в її усиновлювачі мають звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей, яка веде їхній випадок за місцем проживання (перебування) дитини.

Рішення про опіку з подальшим усиновленням ухвалюється за умови, якщо кандидати мають позитивний висновок про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини та подали до суду заяву про усиновлення.

Служба у справах дітей, яка видала рішення про встановлення опіки, надсилає копію рішення до служби у справах дітей за місцем проживання кандидатів.

Служба у справах дітей за місцем проживання відвідує родину, залучаючи до цього працівників центру соціальних служб або фахівця із соціальної роботи, для контролю умов виховання дитини.

В момент, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності, опіка припиняється і дитина далі живе в родині на правах доньки або сина.

Оформлення «опіки до усиновлення», коли дитина перебуває за кордоном

Кандидати в усиновлювачі подають заяву (подружжя — спільну) до служби у справах дітей за місцем свого проживання після того, як відбулося знайомство з дитиною.

Служба у справах дітей вирішує питання про призначення опіки і повернення дитини в Україну в родину кандидатів в усиновлювачі для продовження процедури усиновлення.

Строк дії рішення про «опіку до усиновлення» становить три місяці і може бути продовжений до набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Якщо кандидати упродовж трьох місяців не подали заяву до суду про усиновлення дитини, рішення про опіку скасовується, а родина знімається з обліку кандидатів в усиновлювачі.

Служба у справах дітей так само відвідує родину для контролю умов виховання дитини, влаштованої під опіку.

Удосконалення процедури усиновлення було здійснене Міністерством соціальної політики в межах операційного плану з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки.

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Мінсоцполітики усиновлення

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