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Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через підпал торгового центру, до якого причетна Росія

11:48, 12 травня 2025
Рішення ухвалено після того, як польська влада отримала докази причетності російських спецслужб до навмисного підпалу ТЦ у Варшаві.
Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через підпал торгового центру, до якого причетна Росія
Фото: gettyimages
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Польща відкликала згоду на діяльність консульства РФ у Кракові. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, відповідне рішення пов’язано із наявністю доказів того, що Росія відповідальна за масштабну пожежу в торговому центрі «Marywilska».

«Маючи докази того, що саме російські спецслужби здійснили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові», — зазначив Сікорський.

Як відомо, пожежа в торговому центрі у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 од. техніки.

Прем'єр Дональд Туск заявив, що пожежа була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.

«Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!» — наголосив Туск.

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Польща росія рф

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