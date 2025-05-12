Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове из-за поджога торгового центра, к которому причастна Россия

Решение принято после того, как польские власти получили доказательства причастности российских спецслужб к умышленному поджогу ТЦ в Варшаве.

Фото: gettyimages

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Польша отозвала согласие на деятельность консульства РФ в Кракове. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, соответствующее решение связано с наличием доказательств того, что Россия причастна к масштабному пожару в торговом центре «Marywilska».

«Имея доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили позорную диверсию против торгового центра на улице Маривильской, я принял решение отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове», — отметил Сикорский.

Напомним, пожар в торговом центре в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Тогда огонь охватил весь комплекс. В тушении участвовали 150 спасателей и более 50 единиц техники.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что возгорание было результатом поджога, организованного по заказу российских спецслужб.

«На данный момент точно установлено, что крупный пожар торгового центра в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Часть злоумышленников уже задержана, все остальные — идентифицированы и разыскиваются. Мы найдем всех вас!» — подчеркнул Туск.

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