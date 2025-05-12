Если настоящий умысел заключался в получении денег, а не в организации переправления через границу военнообязанного, то действия следует квалифицировать как мошенничество – Верховный Суд

Действия следует квалифицировать как мошенничество, а не как организацию незаконного переправления лиц через государственную границу, если лицо намеревалось получить деньги, а не выполнить обещанное – Верховный Суд.

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Если лицо под предлогом организации незаконного пересечения государственной границы военнообязанным получает от него денежные средства, не имея реального намерения выполнять обещанное, а лишь использует вымышленную информацию как способ завладения чужим имуществом, такие действия следует квалифицировать как мошенничество (ст. 190 УК), а не как организацию незаконного переправления лиц через государственную границу (ст. 332 УК).

Определяющим для разграничения этих составов уголовных правонарушений является мотив и цель совершенного деяния. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 10 марта 2025 года по делу 466/5535/23.

Обстоятельства дела

Обвиняемый, руководя действиями по организации незаконного переправления через государственную границу Украины и способствуя их совершению путем предоставления потерпевшему советов и указаний, сообщил ему, что для изготовления дипломатического паспорта Украины необходимо предоставить денежные средства в размере 200 долларов США в качестве задатка за оказанные услуги, четыре фотокарточки, а также копии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и идентификационного номера.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, обвиняемый организовал встречу с потерпевшим, в ходе которой последний выполнил его противоправные условия и предоставил копии своих документов, фотокарточки и денежные средства в размере 8000 грн в качестве задатка за оказанные услуги.

Кроме того, обвиняемый проинструктировал потерпевшего, что, когда дипломатический паспорт будет готов, им необходимо поехать в государственную миграционную службу для подписания документов; разъяснил, что некоторое время потерпевший не сможет самостоятельно пересечь государственную границу, а только в его сопровождении; оставшуюся сумму в размере 2000 долларов США потерпевший должен предоставить ему после того, как обвиняемый перевезет его через государственную границу Украины.

В дальнейшем обвиняемый сообщил потерпевшему о необходимости предоставить ему денежные средства в размере 1800 долларов за организацию переправления через государственную границу Украины путем изготовления дипломатического паспорта гражданина Украины, на что потерпевший согласился. Однако противоправная деятельность обвиняемого была пресечена правоохранительными органами, а денежные средства в размере 1800 долларов изъяты.

Местный суд признал обвиняемого виновным и осудил по ч. 3 ст. 332 УК. Апелляционный суд изменил этот приговор, применив к осужденному положения ст. 69 УК.

В кассационной жалобе обвиняемый указывает на отсутствие у него умысла на организацию незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению, а также на отсутствие сговора с неизвестными лицами на совершение вменяемого ему уголовного правонарушения. Утверждает, что имел умысел на завладение денежными средствами потерпевшего путем мошеннических действий.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд изменил решения судов предыдущих инстанций. Переквалифицировал действия осужденного с ч. 3 ст. 332 УК на ч. 1 ст. 190 УК.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что в материалах уголовного производства отсутствуют достаточные и неопровержимые доказательства, которые бы подтверждали вне разумного сомнения, что обвиняемый из корыстных побуждений организовывал незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, руководил этим или способствовал этому путем предоставления советов, указаний, инструктажа, а потому квалификация его действий по ч. 3 ст. 332 УК является неверной.

Несмотря на фиксацию общения обвиняемого с другими лицами относительно возможного выезда за границу, орган досудебного расследования не установил реальность ни одной из этих возможных договоренностей, механизма изготовления документов и в дальнейшем фактического пересечения с помощью обвиняемого любыми лицами государственной границы Украины.

Важным в этом производстве является установление и доказывание вне разумного сомнения, что обвиняемый, умышленно, из корыстных побуждений завладевая чужим имуществом, в частности беря на себя при этом определенные обязательства, изначально не намеревался их выполнять, используя определенные обстоятельства как способ реализации умысла, направленного на завладение чужим имуществом путем обмана. Вывод об этом может быть сделан, в том числе, исходя из совокупности его фактических действий.

Из положенных в основу приговора доказательств усматривается, что обвиняемый никаких планов и деталей реализации переправления потерпевшего через государственную границу Украины не разрабатывал, не оговаривал таких возможностей и не имел настоящих намерений, а его разговоры сводились к обману для незаконного завладения денежными средствами, что безусловно свидетельствует о том, что действия обвиняемого были способом мошенничества (вымышленной информацией) и направлены на завладение денежными средствами путем обмана, а не на организацию пересечения государственной границы Украины, то есть на совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК.

Кроме того, на момент получения от потерпевшего документов, фотокарточек и денежных средств обвиняемый не имел цели выполнять обязательства по организации, руководству или содействию незаконного переправления потерпевшего через границу, а иное не подтверждается материалами производства, следовательно, действия обвиняемого необходимо квалифицировать именно как мошенничество.

Автор: Наталя Мамченко

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