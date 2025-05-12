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В Тайване работодательница рассчиталась с работницей 690 монетами – за «плохое отношение к работе»

18:31, 12 мая 2025
19-летняя работница получила последнюю зарплату в пакете с мелочью, а работодательница объяснила это «воспитательным жестом» из-за прогулов и неуважения к коллективу.
В Тайване работодательница рассчиталась с работницей 690 монетами – за «плохое отношение к работе»
Фото: unsplash
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В Тайване 19-летняя сотрудница магазина напитков получила свою последнюю зарплату в размере 6 972 новых тайваньских долларов (примерно 215 долларов США) в виде монет разного номинала. Об этом сообщает South China Morning Post.

Зарплату девушка получила в пластиковом пакете весом несколько килограммов. Внутри были монеты по 1, 5 и 10 долларов. Чтобы внести деньги на счет, ей понадобилось более часа в банке.

По ее словам, в пакете не хватало еще 20 долларов. Когда она упомянула об этом, работодательница в присутствии других пошутила: «О, нищенка пришла, дайте ей эти 20 долларов».

В комментарии СМИ владелица магазина заявила, что сделала это намеренно и назвала поступок «шоковым воспитанием». По ее словам, работница неоднократно не выходила на смену без предупреждения, грубо вела себя с коллегами, а однажды на замечание по поводу плохой коммуникации ответила: «Я просто только что проснулась».

Также владелица утверждает, что девушка просила аванс уже через месяц после начала работы, а впоследствии трижды исчезала без объяснений. Она добавила, что готова была обменять монеты на банкноты, если бы сотрудница извинилась, но та отказалась.

Представитель Департамента охраны труда мэрии Тайнаня Ли Сюаньчан отметил: «Фактического нарушения закона не было, так как сумма и срок выплаты соблюдены. Но с моральной точки зрения такое поведение неприемлемо».

Инцидент вызвал волну критики в интернете.

Этот случай напомнил о похожем инциденте в китайской провинции Сычуань, где работодатель выплатил зарплату сотруднику в виде 10 кг монет на сумму 8 000 юаней. Суд обязал его пересчитать деньги. Не выдержав, он отказался от подсчета, перевел сумму на счет и принес письменные извинения.

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зарплата увольнение трудовые отношения

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