Игорь Рева стал заместителем начальника КГВА Тимура Ткаченко

В команде КГВА Игорь Рева будет координировать все проекты для подразделений, военных и их семей.

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Заместителем начальника Киевской городской военной администрации стал Игорь Рева. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

«Люди, добившиеся успеха в армии, сумевшие максимально использовать гражданские навыки для результата — это очень надёжная опора. А настоящие изменения можно осуществить только сильными командами и плечом к плечу с успешными. Поэтому назначил на должность заместителя начальника КГВА офицера Игоря Реву — человека с успешным опытом управления проектами как в гражданской жизни, так и в Силах обороны», — указал Ткаченко.

Игорь Рева — в прошлом проектный менеджер и представитель творческой сферы, добровольно мобилизовался в феврале 2022 года. Прошёл военную подготовку в Германии, участвовал в контрнаступлении на Запорожье в составе 47-й бригады «Магура». Позже, уже как менеджер по основной специальности, руководил созданием и внедрением приложения «Резерв+».

Кроме того, он с нуля создал и запустил Патронатную службу, которая занимается бойцами и их семьями в одном из подразделений ГУР.

В команде КГВА Игорь Рева будет координировать все проекты для подразделений, военных и их семей.

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