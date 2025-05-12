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Ігор Рева став заступником начальника КМВА Тимура Ткаченка

11:12, 12 травня 2025
У команді КМВА Ігор Рева координуватиме всі проєкти для підрозділів, військових та їхніх сімей.
Ігор Рева став заступником начальника КМВА Тимура Ткаченка
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Заступником начальника Київської міської військової адміністрації став Ігор Рева. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

«Люди, які досягли успіху у війську, які змогли максимально використати цивільні навички для результату — це дуже міцна опора. А справжні зміни можна зробити тільки сильними командами та пліч-о-пліч з успішними. Тому призначив на посаду заступника начальника КМВА офіцера Ігора Реву – людину з успішним досвідом управління проєктами як в цивільному житті, так і в Силах оборони», - вказав Ткаченко.

Ігор Рева – в минулому проєктний менеджер та представник творчої сфери, добровільно мобілізувався у лютому 22-го року. Пройшов військове навчання у Німеччині, брав участь у контрнаступі на Запоріжжі у складі 47-ї бригади «Маґура». Пізніше, вже як менеджер – за основним фахом – керував створенням та впровадженням застосунку «Резерв+».

Крім цього, він створив з «нуля» і запустив Патронатну службу, яка опікується бійцями та їх сімʼями в одному з підрозділів ГУР.

У команді КМВА Ігор Рева координуватиме всі проєкти для підрозділів, військових та їхніх сімей.

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Київ КМВА

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