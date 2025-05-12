У Києві адвоката підозрюють у заволодінні 3 квартирами та приміщенням померлого іноземця

Спадкоємцям власника нерухомості завдано збитків на понад 8,2 млн гривень.

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У Києві 52-річному адвокату повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні квартирами, використанні підроблених документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Підозрюваний отримав інформацію про те, що громадянину Республіки Кіпр і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії належать кілька квартир та нежитлові приміщення у центрі Києва.

При цьому відомо, що іноземець помер у 2018 році, а його нерухомість ніким не використовується. Йдеться про квартири на вул. Прорізній, Антоновича, Деревлянській та нежитлове приміщення по проспекту Повітряних сил.

«Відтак адвокат вирішив заволодіти цими квартирами та приміщеннями, використовуючи підроблену довіреність на своє ім’я з правом розпоряджатися майном чоловіка та представляти його інтереси»,

Тож як представник іноземця, він вніс нерухомість у статутний капітал приватного товариства, власником якого став сам, щоб розпоряджатися квартирами начебто у законний спосіб. Згодом частину приміщень підозрюваний продав.

Таким чином спадкоємцям власника нерухомості завдано збитків на понад 8,2 млн гривень.

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