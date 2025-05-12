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В Киеве адвоката подозревают в завладении 3 квартирами и помещением умершего иностранца

12:42, 12 мая 2025
Наследникам владельца недвижимости причинен ущерб на более чем 8,2 млн гривен.
В Киеве адвоката подозревают в завладении 3 квартирами и помещением умершего иностранца
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В Киеве 52-летнему адвокату сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирами, использовании поддельных документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подозреваемый получил информацию о том, что гражданину Республики Кипр и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии принадлежат несколько квартир и нежилых помещений в центре Киева.

При этом известно, что иностранец умер в 2018 году, а его недвижимость никем не используется. Речь идет о квартирах на улицах Прорезной, Антоновича, Древлянской и о нежилом помещении на проспекте Воздушных Сил.

«Таким образом, адвокат решил завладеть этими квартирами и помещениями, используя поддельную доверенность на свое имя с правом распоряжаться имуществом мужчины и представлять его интересы».

Как представитель иностранца, он внес недвижимость в уставный капитал частного общества, владельцем которого стал сам, чтобы распоряжаться квартирами якобы на законных основаниях. Впоследствии часть помещений подозреваемый продал.

Таким образом, наследникам владельца недвижимости причинен ущерб на более чем 8,2 млн гривен.

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адвокат Киев

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