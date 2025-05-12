В Ровенской области завербованные 18-летние диверсанты пытались подорвать полицию

Подозреваемые вызвали полицию по сообщению об убийстве и взорвали взрывное устройство.

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В Ровенской области Служба безопасности Украины и Нацполиция предотвратили теракт: двое молодых мужчин, завербованных российскими спецслужбами, пытались подорвать следственно-оперативную группу. На месте «убийства», которое оказалось ловушкой, они установили два радиоуправляемые устройства. К счастью, взрыв не привел к жертвам, а исполнителей оперативно задержали. Об этом сообщили в полиции.

Сообщение о теле мужчины с признаками насильственной смерти и топоре рядом поступило в полицию в 19:30.

На место прибыли следователи, которые, поднявшись на второй этаж заброшенного здания, услышали щелчок — сработал запал. Полицейские успели отбежать, и через несколько секунд прогремел взрыв.

Во время обследования взрывотехники обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство, которое не сдетонировало.

Оперативники уголовного розыска совместно с СБУ и прокуратурой задержали двух подозреваемых — 18-летних жителей Ровно. По данным следствия, по указанию российского куратора они изготовили два СВУ с боевыми гранатами, саморезами и телефонами для дистанционного подрыва.

Все компоненты для взрывных устройств злоумышленники забрали с конкретного места, указанного российским куратором. Кроме взрывчатки, они установили камеры и датчики движения для отслеживания прибытия полиции.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины — террористический акт. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается следствие по установлению других лиц, причастных к организации преступления.

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