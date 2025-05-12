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Над Украиной взойдет Цветочное полнолуние — что это за явление и когда его можно увидеть

10:54, 12 мая 2025
Нынешнее Цветочное полнолуние придется на вечер 12 мая и удивит необычно малым размером Луны.
Над Украиной взойдет Цветочное полнолуние — что это за явление и когда его можно увидеть
Иллюстративное фото из открытых источников
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В ночном небе над Украиной 12 мая можно будет наблюдать редкое и особенно красивое явление — Цветочное полнолуние.

Однако в этот раз полная Луна будет не совсем обычной: спутник Земли окажется в апогее, поэтому мы увидим так называемое микролуние — уменьшенную в размере, но не менее впечатляющую Луну.

Полнолуние можно будет наблюдать вечером 12 мая. Его максимальная фаза наступит в 16:56 по всемирному времени — когда в Украине ещё будет день. Но самое красивое зрелище откроется чуть позже, после захода солнца: примерно в 19:30 по киевскому времени Луна поднимется над горизонтом.

В это время она будет находиться в созвездии Весов, недалеко от границы со Скорпионом. Рядом с ярким лунным диском можно будет заметить звёзды Зубен Эльгенуби (альфа Весов) и Антарес (альфа Скорпиона), так что ночное небо обещает быть по-настоящему волшебным.

Микролунием называют полную Луну, которая совпадает с нахождением спутника Земли в апогее — самой удалённой точке его орбиты. Поэтому диск выглядит примерно на 5% меньше обычного. Для человеческого глаза эта разница почти незаметна, но астрономы и фотографы её точно оценят.

Текущая микролуна — заключительная в серии подобных явлений, повторявшихся в последние месяцы из-за особенностей движения Луны.

Название «Цветочная» закрепилось лишь в XX веке благодаря американскому изданию Old Farmer’s Almanac. В 1930-х годах оно популяризировало традицию называть каждое полнолуние поэтичными именами, и со временем эта традиция распространилась по всему миру. Май — время цветения, поэтому символика Лунного диска вполне логична, хотя цветы, конечно же, не распускаются именно в ночь полнолуния.

Интересно, что в разных культурах майское полнолуние имело разные названия. К примеру, кельты называли его Ярким, в китайской традиции оно известно как Драконье, а народ чероки именовал его Земледельческим. В южном полушарии, где в мае начинается зима, его называли Морозным.

Если 12 мая небо будет ясным, обязательно посмотрите вверх после захода солнца. Весенний вечер, цветы вокруг и мягкое свечение микролуны — прекрасная возможность на мгновение остановиться и насладиться красотой космоса.

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