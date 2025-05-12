Елисейский дворец опроверг фейк РФ о салфетке Макрона, которую назвали «пакетиком»

Во Франции высмеяли фейк РФ о «пакетике с порошком» перед Макроном — это обычная салфетка.

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В Офисе президента Франции отреагировали на фейк, который сразу подхватили россияне, о салфетке, которой пользовался Эммануэль Макрон в поезде по дороге в Киев.

В публикации Елисейского дворца в X были обнародованы два фото из вагона поезда с подписями и пояснениями.

СМИ РФ распространили фейк о якобы «пакетике с белым порошком» на столе, за которым сидел Макрон вместе с Фридрихом Мерцем и Киром Стармером.

На первом фото изображена салфетка на столе с пояснением:

«Это салфетка, чтобы вытираться».

На втором — представители лидеров европейских стран с подписью:

«Это — европейское единство, чтобы продвигать мир».

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