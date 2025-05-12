США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней со снижением пошлин

США и Китая временно снижают пошлины на 90 дней.

Фото: standard.co.uk

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», США и Китай согласовали торговое соглашение.

Позже опубликовали детали соглашения сторон. В документе сказано, что «США изменят применение ставки пошлины на товары из Китая, приостановив действие 24 процентных пунктов этой ставки на первоначальный период в 90 дней».

Соглашение предусматривает:

- Китай снизит пошлины на американские товары с 125% до 10% на 90 дней.

- США временно снижают пошлины на китайские товары со 145% до 30% на 90 дней.

- Новые тарифы включают базовую ставку 10% и дополнительные 20% в качестве надбавки за проблему фентанила.

«После выполнения вышеупомянутых действий Стороны создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений», - сказано в заявлении Белого дома.

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