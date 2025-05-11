США и Китай подпишут торговое соглашение в Женеве, – Белый дом

США и Китай согласовали торговое соглашение, детали раскроют 12 мая.

Фото: ua.depositphotos.com

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Соединенные Штаты и Китай достигли значительного прогресса в торговых переговорах, и в ближайшее время подпишут соглашение, которое поможет решить торговый дефицит между странами. Министр финансов США Скотт Бессент назвал эти переговоры «реальным прорывом», подчеркнув, что они состоялись в Швейцарии при содействии правительства страны.

Бессент отметил, что достигнутое соглашение будет направлено на уменьшение дефицита в $1,2 триллиона между США и Китаем. Он также поблагодарил швейцарских хозяев за организацию переговоров, что позволило достичь продуктивных результатов.

«Детали мы обнародуем завтра, но уже сейчас могу сказать - переговоры были результативными. Участие принимали вице-премьер Китая, двое заместителей министров, посол Джеймисон и я. И я, и посол Джеймисон вчера вечером доложили президенту Трампу - он полностью проинформирован о ходе событий. Полный брифинг состоится завтра утром», - сказал Бессент, а его коллега, торговый представитель США Джеймисон Грир, добавил, что договоренности были достигнуты быстро, что свидетельствует о не таких глубоких разногласиях, как изначально считалось: «Как уже отметил министр, эти два дня были очень конструктивными. Стоит обратить внимание на то, как быстро нам удалось достичь согласия, что свидетельствует о том, что разногласия, возможно, не были такими уж и глубокими, как казалось. В то же время эти двухдневные переговоры основывались на значительной подготовительной работе. Стоит вспомнить, почему мы здесь: США имеют огромный торговый дефицит в $1,2 триллиона, поэтому президент объявил национальную чрезвычайную ситуацию и ввел пошлины. Мы уверены, что соглашение, которого мы достигли с нашими китайскими партнерами, поможет нам двигаться к решению этой чрезвычайной ситуации».

Полные детали соглашения будут обнародованы 12 мая.

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