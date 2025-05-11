США та Китай підпишуть торгову угоду у Женеві, — Білий дім

США і Китай узгодили торгову угоду, деталі розкриють 12 травня.

Фото: ua.depositphotos.com

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Сполучені Штати та Китай досягли значного прогресу в торгових переговорах, і найближчим часом підпишуть угоду, що допоможе вирішити торговий дефіцит між країнами. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав ці переговори «реальним проривом», підкресливши, що вони відбулися в Швейцарії за сприяння уряду країни.

Бессент зазначив, що досягнута угода буде спрямована на зменшення дефіциту у $1,2 трильйона між США і Китаєм. Він також подякував швейцарським господарям за організацію перемовин, що дозволило досягти продуктивних результатів.

«Деталі ми оприлюднимо завтра, але вже зараз можу сказати — переговори були результативними. Участь брали віцепрем’єр Китаю, двоє заступників міністрів, посол Джеймісон і я. І я, і посол Джеймісон учора ввечері доповіли президенту Трампу — він повністю поінформований про перебіг подій. Повний брифінг відбудеться завтра вранці», — сказав Бессент, а його колега, торговий представник США Джеймісон Грір, додав, що домовленості були досягнуті швидко, що свідчить про не такі глибокі розбіжності, як спочатку вважалося: «Як уже зазначив міністр, ці два дні були дуже конструктивними. Варто звернути увагу на те, як швидко нам вдалося досягти згоди, що свідчить про те, що розбіжності, можливо, не були такими вже й глибокими, як здавалося. Водночас ці дводенні переговори ґрунтувалися на значній підготовчій роботі. Варто згадати, чому ми тут: США мають величезний торговельний дефіцит у $1,2 трильйона, тому президент оголосив національну надзвичайну ситуацію і запровадив мита. Ми впевнені, що угода, якої ми досягли з нашими китайськими партнерами, допоможе нам рухатися до вирішення цієї надзвичайної ситуації».

Повні деталі угоди будуть оприлюднені 12 травня.

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