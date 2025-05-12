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Мужчина в Харькове устроил стрельбу с балкона — как выяснилось, оружие было игрушечным

12:06, 12 мая 2025
В центре Харькова мужчина открыл огонь с балкона, но когда приехала полиция, оказалось, что это была только игрушка.
Мужчина в Харькове устроил стрельбу с балкона — как выяснилось, оружие было игрушечным
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В Харькове местные жители сообщили в полицию о стрельбе с балкона на улице Мироносицкой. Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошёл вечером 10 мая. На место сразу прибыли правоохранители.

В ходе проверки информация частично подтвердилась. Полицейские установили, что с балкона одной из квартир стрелял местный житель. Как выяснилось, мужчина использовал игрушечный пистолет.

Правоохранители провели с гражданином профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, которые могут вызывать тревогу среди населения. Также у него было взято письменное объяснение.

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Национальная полиция полиция оружие Харьков

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