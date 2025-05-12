Мужчина в Харькове устроил стрельбу с балкона — как выяснилось, оружие было игрушечным

В центре Харькова мужчина открыл огонь с балкона, но когда приехала полиция, оказалось, что это была только игрушка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове местные жители сообщили в полицию о стрельбе с балкона на улице Мироносицкой. Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошёл вечером 10 мая. На место сразу прибыли правоохранители.

В ходе проверки информация частично подтвердилась. Полицейские установили, что с балкона одной из квартир стрелял местный житель. Как выяснилось, мужчина использовал игрушечный пистолет.

Правоохранители провели с гражданином профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, которые могут вызывать тревогу среди населения. Также у него было взято письменное объяснение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.