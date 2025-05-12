Счетная палата провела аудит финансово-хозяйственной деятельности Службы внешней разведки — что выявила

По результатам аудита Службы внешней разведки предоставлены рекомендации, необходимые для устранения выявленных недостатков.

Фото: rp.gov.ua

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Счетная палата сообщила, что утвердила отчет по результатам аудита соответствия на тему: «Отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности Службы внешней разведки Украины». Об этом информирует официальный сайт Счетной палаты.

Целью аудита является предоставление оценки соответствия деятельности Службы внешней разведки Украины (далее — СВРУ) по организации закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения и использованию бюджетных средств на указанные цели требованиям нормативно-правовых актов за период с 01.01.2019 г. по 30.09.2024 г.

Материалы Отчета содержат сведения, составляющие государственную тайну, и не подлежат разглашению. В то же время Счетная палата может сообщить, что аудит выявил отдельные недостатки и несоответствия в процессах заключения и сопровождения выполнения государственных контрактов. Аудиторы также выразили замечания к выполнению функций заказчика строительства и соблюдению норм законодательства в сфере оборонных закупок.

В то же время уже в процессе аудита объект контроля обеспечил выполнение рекомендаций по усилению внутреннего контроля в сфере обмена информацией и коммуникаций. Также в Отчете отмечены отдельные положительные аспекты финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля.

По итогам аудита СВРУ предоставлены рекомендации, необходимые для устранения выявленных недостатков.

Отчет о результатах аудита будет направлен в Верховную Раду Украины и объекту контроля с соблюдением законодательства о государственной тайне. Также в порядке информирования отчет будет направлен в Офис Генерального прокурора.

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