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Рахункова палата провела аудит фінансово-господарської діяльності Служби зовнішньої розвідки — що виявила

14:12, 12 травня 2025
За підсумками аудиту Служби зовнішньої розвідки надано рекомендації, необхідні для усунення виявлених недоліків.
Рахункова палата провела аудит фінансово-господарської діяльності Служби зовнішньої розвідки — що виявила
Фото: rp.gov.ua
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Рахункова палата повідомила, що ухвалила звіт за результатами аудиту відповідності на тему: «Окремі питання фінансово-господарської діяльності Служби зовнішньої розвідки України». Про це інформує офіційний сайт Рахункової палати.

Метою аудиту є надання оцінки відповідності діяльності Служби зовнішньої розвідки України (далі – СЗРУ) щодо організації закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та використання бюджетних коштів на зазначені цілі вимогам нормативно-правових актів у період з 01.01.2019 р. до 30.09.2024 р.

Матеріали Звіту містять відомості, що становлять державну таємницю та не можуть бути оприлюднені. Водночас Рахункова палата може повідомити, що аудит виявив окремі недоліки та невідповідності у процесах укладання та супроводження виконання державних контрактів. Аудитори також висловили зауваження до виконання функцій замовника будівництва та дотриманні норм законодавства у сфері оборонних закупівель.

Водночас уже в процесі аудиту об’єкт контролю забезпечив виконання рекомендацій щодо посилення внутрішнього контролю у сфері обміну інформацією та комунікацій. Також у Звіті зазначені окремі позитивні аспекти фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю.

За підсумками аудиту СЗРУ надано рекомендації, необхідні для усунення виявлених недоліків.

Звіт про результати аудиту буде надіслано Верховній Раді України та об’єкту контролю з дотриманням законодавства про державну таємницю. Також у порядку інформування звіт буде надіслано Офісу Генерального прокурора.

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Рахункова палата

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