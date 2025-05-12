Рахункова палата провела аудит фінансово-господарської діяльності Служби зовнішньої розвідки — що виявила

За підсумками аудиту Служби зовнішньої розвідки надано рекомендації, необхідні для усунення виявлених недоліків.

Фото: rp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рахункова палата повідомила, що ухвалила звіт за результатами аудиту відповідності на тему: «Окремі питання фінансово-господарської діяльності Служби зовнішньої розвідки України». Про це інформує офіційний сайт Рахункової палати.

Метою аудиту є надання оцінки відповідності діяльності Служби зовнішньої розвідки України (далі – СЗРУ) щодо організації закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та використання бюджетних коштів на зазначені цілі вимогам нормативно-правових актів у період з 01.01.2019 р. до 30.09.2024 р.

Матеріали Звіту містять відомості, що становлять державну таємницю та не можуть бути оприлюднені. Водночас Рахункова палата може повідомити, що аудит виявив окремі недоліки та невідповідності у процесах укладання та супроводження виконання державних контрактів. Аудитори також висловили зауваження до виконання функцій замовника будівництва та дотриманні норм законодавства у сфері оборонних закупівель.

Водночас уже в процесі аудиту об’єкт контролю забезпечив виконання рекомендацій щодо посилення внутрішнього контролю у сфері обміну інформацією та комунікацій. Також у Звіті зазначені окремі позитивні аспекти фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю.

За підсумками аудиту СЗРУ надано рекомендації, необхідні для усунення виявлених недоліків.

Звіт про результати аудиту буде надіслано Верховній Раді України та об’єкту контролю з дотриманням законодавства про державну таємницю. Також у порядку інформування звіт буде надіслано Офісу Генерального прокурора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.