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Сержанту ЗСУ, який пішов у СЗЧ, призначили заставу 60,5 тисяч грн за зберігання гранати

13:36, 12 травня 2025
Суд застосував запобіжний захід до сержанта, який самовільно залишив військову частину, підозрюваного у незаконному поводженні з вибуховими матеріалами.
Сержанту ЗСУ, який пішов у СЗЧ, призначили заставу 60,5 тисяч грн за зберігання гранати
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Слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва Володимиром Лященком застосовано запобіжний захід до сержанта ЗС України, який самовільно залишив військову частину в жовтні минулого року, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Про це повідомили у пресслужбі Центрального районного суду м. Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний незаконно придбав два корпуси гранати Ф-1, кілька підривачів і гранату іноземного виробництва та зберігав їх за місцем свого проживання до моменту їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив визначити розмір застави.

Підозрюваний і захисник заперечили проти клопотання та просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про обґрунтованість підозри, що підтверджується дослідженими матеріалами, зокрема, довідками про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів. Окрім цього, існують ризики переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення.

За такого, слідчий суддя постановив, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 60 560 гривень.

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