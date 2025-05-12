Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, посилаючись на буддизм, але на суді не зміг назвати жодної заповіді

10:03, 12 травня 2025
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, оскільки він не довів належність до релігійної громади й не надав жодних підтверджень своїх переконань.
На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, посилаючись на буддизм, але на суді не зміг назвати жодної заповіді
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині суд покарав військовозобов’язаного, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 588/2379/24 виніс Тростянецький районний суд Сумської області.

У матеріалах справи вказується, що у серпні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому дали повістку, проте житель Сумщини не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив та заявив, що не «може служити через релігійні переконання».

Військовозобов’язаний вважає, що повістка була вручена йому «шляхом обману».

«Він вважав, що розписується за отримання свого паспорта. Після чого працівник ТЦК відірвав корінець та вручив повістку, роз’яснив необхідність з’явитись для відправлення», — йдеться у матеріалах суду.

На суді чоловік заявив, що не ухиляється від мобілізації, а реалізує своє право на альтернативну службу. Однак обвинувачений до жодної релігійної громади не належить. Вважає, що його релігійні погляди базуються на вченні буддизму, але заповіді буддизму назвати не зміг.

Військовий ТЦК зазначив, що чоловік отримав повістку, проте не прийшов на відправлення до військової частини. Підсудний усно пояснив свої дії «релігійними переконаннями», проте жодних документів не надав.

Свідок підсудного заявив, що його знайомий — вегетаріанець та сповідує буддизм. Мати підозрюваного розповіла, що раніше її син поводився агресивно, через що вона неодноразово зверталася в поліцію. Зокрема, він кидався на неї з сокирою. Релігійні погляди підсудного вона вважає несерйозними.

«Основною причиною пацифістичних поглядів сина вважає те, що він лінується і боїться служити», — йдеться у свідченні жінки.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЗСУ військові Суми повістка судова практика вирок релігія ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Компенсація за житло військовим є можливою лише у порядку черговості та на підставі рішення житлової комісії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно можливості отримання військовими компенсації за житло лише у порядку черговості.

Розмір судового збору при зверненні громадян до Верховного Суду можуть обмежити сумою у 30280 грн – комітет рекомендував законопроект

Верховна Рада розгляне у першому читанні законопроект, яким будуть встановлені граничні розміри судового збору для громадян при поданні апеляційних та касаційних скарг.

Верховна Рада знов розгляне закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для визначення придатності після президентського вето

Комітет з нацбезпеки розглянув пропозиції Президента і рекомендує парламенту ще раз прийняти закон, який передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності.

Діяльність ДСА за 2024 рік визнана задовільною – Вища рада правосуддя

Діяльність ДСА визнана ідеологічно та стратегічно правильною, а апеляційні суди повідомили, що в них майже все добре.

КПК не визначає обов'язковою умовою затримання особи відеофіксацію та участь захисника і понятих – Верховний Суд

Також Верховний Суд вказав, що КПК не ставить перед поліцейським вимоги вже в момент затримання переконатися поза розумним сумнівом у тому, що особа, яку він підозрює у вчиненні злочину, насправді його вчинила.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду