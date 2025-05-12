На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, посилаючись на буддизм, але на суді не зміг назвати жодної заповіді

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, оскільки він не довів належність до релігійної громади й не надав жодних підтверджень своїх переконань.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині суд покарав військовозобов’язаного, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 588/2379/24 виніс Тростянецький районний суд Сумської області.

У матеріалах справи вказується, що у серпні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Тоді ж йому дали повістку, проте житель Сумщини не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив та заявив, що не «може служити через релігійні переконання».

Військовозобов’язаний вважає, що повістка була вручена йому «шляхом обману».

«Він вважав, що розписується за отримання свого паспорта. Після чого працівник ТЦК відірвав корінець та вручив повістку, роз’яснив необхідність з’явитись для відправлення», — йдеться у матеріалах суду.

На суді чоловік заявив, що не ухиляється від мобілізації, а реалізує своє право на альтернативну службу. Однак обвинувачений до жодної релігійної громади не належить. Вважає, що його релігійні погляди базуються на вченні буддизму, але заповіді буддизму назвати не зміг.

Військовий ТЦК зазначив, що чоловік отримав повістку, проте не прийшов на відправлення до військової частини. Підсудний усно пояснив свої дії «релігійними переконаннями», проте жодних документів не надав.

Свідок підсудного заявив, що його знайомий — вегетаріанець та сповідує буддизм. Мати підозрюваного розповіла, що раніше її син поводився агресивно, через що вона неодноразово зверталася в поліцію. Зокрема, він кидався на неї з сокирою. Релігійні погляди підсудного вона вважає несерйозними.

«Основною причиною пацифістичних поглядів сина вважає те, що він лінується і боїться служити», — йдеться у свідченні жінки.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.