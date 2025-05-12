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В Сумской области мужчина уклонился от мобилизации, ссылаясь на буддизм, но на суде не смог назвать ни одной заповеди

10:03, 12 мая 2025
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, поскольку он не доказал принадлежность религиозной общины и не предоставил никаких подтверждений своих убеждений.
В Сумской области мужчина уклонился от мобилизации, ссылаясь на буддизм, но на суде не смог назвать ни одной заповеди
Фото: unsplash
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В Сумской области суд вынес приговор военнообязанному, который получил повестку, но отказался от мобилизации. Приговор по делу № 588/2379/24 вынес Тростянецкий районный суд Сумской области.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года мужчину признали годным к военной службе. Тогда же он получил повестку, однако не явился в территориальный центр комплектования и уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый отрицал вину и заявил, что не может служить «по религиозным убеждениям».

Мужчина утверждал, что повестку ему вручили «обманом».

«Он думал, что расписывается за получение своего паспорта. После этого сотрудник ТЦК оторвал корешок и вручил повестку, разъяснив необходимость явки для отправки», — говорится в материалах суда.

На заседании мужчина отметил, что не уклоняется, а реализует право на альтернативную службу. Однако он не состоит ни в одной религиозной организации. По его словам, его убеждения основаны на буддизме, но назвать заповеди этой религии он не смог.

Сотрудник ТЦК подтвердил, что обвиняемый получил повестку, но не явился к месту отправки. Объяснил это устно «религиозными причинами», однако никаких подтверждающих документов не предоставил.

Свидетель со стороны обвиняемого заявил, что его знакомый — вегетарианец и исповедует буддизм. Мать подсудимого рассказала, что её сын раньше проявлял агрессию и она неоднократно обращалась в полицию. В частности, он нападал на неё с топором. Религиозные взгляды сына она считает несерьёзными.

«Основной причиной его пацифистских взглядов считает лень и страх перед службой», — сказано в её показаниях.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по статье 336 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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