Может ли должностное лицо коммунального предприятия получить электронную подпись на незащищенном носителе

Должностное лицо коммунального предприятия может получить электронную подпись на незащищенном носителе, которая базируется на квалифицированном сертификате открытого ключа, предоставляя пакет регистрационных документов как для юридического лица.

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Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило особенности получения электронной подписи должностным лицом коммунального предприятия на незащищённом носителе.

Так, в соответствии с частью второй ст. 169 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV, территориальные громады могут создавать юридические лица публичного права (коммунальные предприятия, совместные коммунальные предприятия, учебные заведения и др.) в случаях и порядке, установленных Конституцией Украины от 28 июня 1996 года № 254к/96-ВР и законом.

Согласно части первой ст. 63 Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 года № 436-IV, коммунальное предприятие — это предприятие, действующее на основе коммунальной собственности территориальной громады.

В соответствии с частью третьей ст. 17 Закона Украины от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», Кабинетом Министров Украины устанавливается Порядок использования электронных доверительных услуг в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной формы собственности.

Законодательством не предусмотрено ограничений на использование должностными лицами коммунальных предприятий исключительно квалифицированных электронных подписей и печати.

Таким образом, должностное лицо коммунального предприятия может получить электронную подпись на незащищённом носителе, основанную на квалифицированном сертификате открытого ключа, предоставив при этом пакет регистрационных документов как для юридического лица.

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