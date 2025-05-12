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Школы без фастфуда: Испания ввела строгие правила питания для учеников

10:20, 12 мая 2025
Новые нормы обязывают школы еженедельно подавать рыбу, ежедневно овощи и фрукты, ограничивают сахар в напитках и запрещают избыток жареных блюд в борьбе с детским ожирением.
Школы без фастфуда: Испания ввела строгие правила питания для учеников
Фото: unsplash
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В Испании введены новые обязательные нормы питания для всех государственных и частных школ, направленные на сокращение количества жирной, жареной пищи и сладких напитков в рационе детей. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно указу, вступившему в силу на этой неделе, в школьном меню обязательно должны присутствовать фрукты, овощи, а также рыба — как минимум один раз в неделю.

Кроме того, школы теперь обязаны предлагать вегетарианские и веганские блюда.

Минимум 45% овощей и фруктов должны быть сезонными, желательно местного производства, а 5% — иметь органическую сертификацию. Об этом заявил министр по делам потребителей и социальной защиты Пабло Бустиндуй.

Согласно исследованию, проведённому Национальным агентством по питанию в 2023 году, 37% школ предлагали только одну-две порции свежих овощей в неделю, а некоторые значительно превышали рекомендуемую норму жареных блюд — дважды в неделю. В 1 200 школах рыба вообще отсутствовала в меню.

Новые правила также запрещают подавать напитки с содержанием сахара выше 5%, а также ограничивают уровень кофеина, жиров и соли. По данным правительства, 70% напитков из школьных автоматов превышали допустимые нормы сахара и кофеина.

Готовые блюда, такие как пицца или пироги, которые не были приготовлены в школьной кухне, теперь можно подавать не чаще одного раза в месяц, а жарить еду разрешается только на оливковом или подсолнечном масле.

Несмотря на то что Испания известна своим средиземноморским рационом, ещё в 2019 году более 40% детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес, а 17,3% страдали от ожирения. Согласно данным за 2023 год, уровень ожирения среди взрослых составил 20,3%, а среди детей — 15,9%, что на 4% меньше по сравнению с 2019 годом.

Проблема имеет выраженное социальное измерение: в семьях с доходом менее 18 000 евро в год избыточный вес наблюдается у 46,7% детей, тогда как в семьях с доходом свыше 30 000 евро — у 29,2%.

«Этот закон сократит неравенство. С сегодняшнего дня каждый ребёнок и подросток, независимо от дохода своей семьи, будет иметь доступ к здоровой и питательной пище», — подчеркнул министр Бустиндуй.

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