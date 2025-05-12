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Попытка обмануть ТЦК — в Полтаве будут судить мужчин за подделку повесток

09:28, 12 мая 2025
Двое жителей Полтавы производили фейковые повестки, чтобы ввести в заблуждение представителей ТЦК и избежать настоящей мобилизации.
Попытка обмануть ТЦК — в Полтаве будут судить мужчин за подделку повесток
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Полтаве будут судить двух злоумышленников, которые изготавливали повестки с помощью полиграфического оборудования. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух местных жителей — сотрудника предприятия, предоставляющего полиграфические услуги, и его знакомого.

Обоим полтавчанам инкриминируется подготовка к воспрепятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, а также подделка официальных документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Кроме того, сотруднику предприятия предъявлено обвинение в распространении материалов, содержащих оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификацию лиц, ее осуществляющих, совершенную повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, в начале 2025 года работник предприятия изготовил на полиграфическом оборудовании повестки о вызове в ТЦК. Одну из них он передал своему знакомому, который вписал в нее номер и свои персональные данные.

Подделки мужчины планировали использовать для введения в заблуждение представителей территориальных центров комплектования при проверке документов и уклонения от получения настоящих повесток.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что с начала полномасштабного вторжения работник предприятия на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети, а также в личных сообщениях с знакомыми распространял враждебную пропаганду и прославлял российских военных.

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