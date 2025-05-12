В Британии соберутся главы МИД стран Евросоюза — обсудят поддержку Украины и новые санкции против России

Встреча, которую примет глава МИД Британии Дэвид Лемми, станет ключевым этапом в укреплении европейской безопасности и подготовке к саммиту с лидерами ЕС.

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12 мая в Великобритании соберутся министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters.

Встреча будет посвящена поддержке Украины. Также на переговорах возможно объявление новых санкций против России.

Принимать европейских коллег в Великобритании будет глава МИД страны Дэвид Лемми.

Помимо темы помощи Украине, участники обговорят вопросы расширения регионального оборонного сотрудничества.

Эта встреча состоится накануне саммита премьер-министра Кира Стармера с лидерами Евросоюза, который ожидается в начале следующей недели.

По словам Лемми, союзники столкнулись с «уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента».

«Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины — он экзистенциальный для всей Европы», — подчеркнул британский министр.

Также сообщается, что Лемми планировал объявить о новых санкциях в отношении лиц, поддерживающих военную агрессию РФ против Украины.

Ожидается, что во время встречи 12 мая глава британского МИД выступит с призывом к укреплению европейской безопасности.

По данным западных СМИ, на саммите с лидерами ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком, а также улучшить торговые связи после Brexit.

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