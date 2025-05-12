Британия вводит жесткие правила для мигрантов: без идеального английского и 10 лет стажа — никакого права остаться

Британия кардинально меняет миграционную систему: теперь остаться смогут только те, кто владеет английским, имеет 10 лет стажа и докажет свою ценность для страны.

Фото: unsplash

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Правительство Великобритании объявило о жестких изменениях в миграционной политике, направленных на существенное сокращение миграции, которая в последние годы достигала рекордных уровней. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Кира Стармера, новая система предусматривает:

Отмену автоматического права на постоянное проживание и гражданство после пяти лет проживания в стране.

Повышение языковых требований — знание английского языка будет обязательным для всех взрослых членов семей мигрантов, независимо от их статуса.

Прекращение найма работников в сфере ухода за границей, за исключением тех, кто уже работает в Великобритании — им разрешат остаться, сменить работодателя и подать заявление на постоянное проживание.

«Когда люди приезжают в нашу страну, они должны быть готовы к интеграции и изучению языка. Каждый миграционный маршрут — работа, семья, учеба — будет пересмотрен. Контроль станет жестче, а число мигрантов — меньше», — подчеркнул Стармер.

Среди ключевых изменений:

Мигрантам придется прожить в стране не менее 10 лет, чтобы подать заявление на постоянное проживание, за исключением тех, кто сможет доказать «ощутимый и длительный вклад в экономику и общество».

Для врачей, медсестер, инженеров и специалистов в области искусственного интеллекта предусмотрены ускоренные процедуры легализации.

По словам министра внутренних дел Иветт Купер, будет составлен временный список дефицитных профессий, который позволит работодателям нанимать сотрудников за рубежом, пока в стране не подготовят собственных специалистов.

Нововведения будут представлены в «белой книге» 12 мая, а Купер выступит с разъяснениями в парламенте.

По ее словам, основная цель — «восстановить контроль над миграцией» и значительно сократить ее масштабы.

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