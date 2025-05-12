Британия вводит жесткие правила для мигрантов: без идеального английского и 10 лет стажа — никакого права остаться

Правительство Великобритании объявило о жестких изменениях в миграционной политике, направленных на существенное сокращение миграции, которая в последние годы достигала рекордных уровней. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению офиса премьер-министра Кира Стармера, новая система предусматривает:
«Когда люди приезжают в нашу страну, они должны быть готовы к интеграции и изучению языка. Каждый миграционный маршрут — работа, семья, учеба — будет пересмотрен. Контроль станет жестче, а число мигрантов — меньше», — подчеркнул Стармер.
Среди ключевых изменений:
Мигрантам придется прожить в стране не менее 10 лет, чтобы подать заявление на постоянное проживание, за исключением тех, кто сможет доказать «ощутимый и длительный вклад в экономику и общество».
Для врачей, медсестер, инженеров и специалистов в области искусственного интеллекта предусмотрены ускоренные процедуры легализации.
По словам министра внутренних дел Иветт Купер, будет составлен временный список дефицитных профессий, который позволит работодателям нанимать сотрудников за рубежом, пока в стране не подготовят собственных специалистов.
Нововведения будут представлены в «белой книге» 12 мая, а Купер выступит с разъяснениями в парламенте.
По ее словам, основная цель — «восстановить контроль над миграцией» и значительно сократить ее масштабы.
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