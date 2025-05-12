Британія вводить жорсткі правила для мігрантів: без досконалої англійської та 10 років стажу — ніякого права залишитись

Британія кардинально змінює міграційну систему: тепер залишитися зможуть лише ті, хто володіє англійською, має 10 років стажу та доведе свою цінність для країни.

Фото: unsplash

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Уряд Великої Британії оголосив про жорсткі зміни в міграційній політиці, спрямовані на суттєве зниження міграції, яка останніми роками сягнула рекордних рівнів. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з заявою офісу прем’єр-міністра Кіра Стармера, нова система передбачає:

Скасування автоматичного права на постійне проживання та громадянство після п’яти років життя в країні.

Підвищення мовних вимог — знання англійської вимагатимуть від усіх дорослих членів родин мігрантів, незалежно від їхнього статусу.

Скасування вербування працівників у сфері догляду за кордоном, окрім тих, хто вже працює у Британії — їм дозволять залишитися, змінити роботодавця й подати заявку на постійне проживання.

«Коли люди приїжджають у нашу країну, вони мають бути готові до інтеграції й вивчення мови. Кожен напрям міграції — робота, сім’я, навчання — буде переглянутий. Контроль стане жорсткішим, а кількість мігрантів — меншою», — наголосив Стармер.

Серед ключових змін:

Мігрантам доведеться прожити в країні не менше 10 років, щоби подати заявку на постійне проживання, за винятком тих, хто доведе «відчутний і тривалий внесок в економіку та суспільство».

Для лікарів, медсестер, інженерів і фахівців зі штучного інтелекту передбачено пришвидшені процедури легалізації.

Відповідно до заяви міністерки внутрішніх справ Іветт Купер, буде створено тимчасовий перелік дефіцитних спеціальностей, що дозволить роботодавцям наймати працівників за кордоном, поки в країні не підготують власні кадри.

Нововведення презентують у «білому документі» 12 травня, а Купер виступить із поясненням у парламенті.

За її словами, ключова мета — «повернути контроль над міграцією» й суттєво скоротити її обсяг.

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