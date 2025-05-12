Трамп опублікував анонсований ним «найважливіший» пост у Truth Social — він стосується цін на ліки

Президент США анонсував указ, який знизить ціни на ліки у Штатах на 30–80%.

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Президент США Дональд Трамп оприлюднив «найважливіший» пост у Truth Social, який він анонсував 11 травня. Зокрема, він стосується зниження цін на ліки у США.

Трамп заявив, що підпише «один з найважливіших в історії країни» указ, який та суттєво знизить ціни на рецептурні ліки і фармацевтичні препарати у Штатах і підвищить у світі.

За словами очільника Білого дому, його дивувало, що американці платили у п’ять-десять разів більше ніж в інших країнах за ті самі препарати, вироблені тими ж компаніями.

«Ми збираємося робити правильну річ, те, за що демократи боролися багато років.

Тому я радий оголосити, що завтра вранці у Білому домі о 9:00 ранку я підпишу один із найважливіших указів в історії нашої країни.

Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати будуть ЗНИЖЕНІ майже миттєво на 30–80%», — зазначив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Разом з тим, для решти країн вони зростуть. За словами президента США, це потрібно нібито для вирівнювання глобального фармацевтичного ринку.

Він додав, що підписання указу дозволить знизити витрати на охорону здоров’я американських громадян до безпрецедентних рівнів і заощадити для бюджету «трильйони доларів».

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