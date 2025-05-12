Трамп оголосив про звільнення з полону ХАМАС заручника Едана Александра, у якого є громадянство США

За словами президента США Трампа, звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям Штатів, Катару та Єгипту.

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Президент США Дональд Трамп оголосив про повернення з полону ХАМАС американо-ізраїльського заручника Едана Александра.

Едан Александр, якого з жовтня 2023 року утримувало палестинське угруповання ХАМАС, невдовзі возз’єднається з родиною.

«Я радий повідомити, що Едан Александр, американський громадянин, який перебував у заручниках з жовтня 2023 року, повертається додому до своєї родини», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому подякував усім, хто був причетний до організації звільнення Александра, назвавши це «грандіозною новиною».

За словами Трампа, звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям США, Катару та Єгипту.

«Це був жест доброї волі з боку США, підтриманий посередницькими діями Катару та Єгипту, спрямований на завершення цієї жорстокої війни та повернення ВСІХ живих заручників, а також останків загиблих. Сподіваюся, це — один із фінальних кроків до припинення цього кривавого конфлікту», — наголосив Трамп.

Коли саме відбудеться звільнення Александра, президент не уточнив.

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