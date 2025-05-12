Трамп объявил об освобождении из плена ХАМАС заложника Эдана Александра, у которого есть гражданство США

По словам президента США Трампа, увольнение стало возможным благодаря совместным усилиям Штатов, Катара и Египта.

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Президент США Дональд Трамп объявил о возвращении из плена ХАМАС американо-израильского заложника Эдана Александра.

Эдан Александр, которого с октября 2023 года удерживала палестинская группировка ХАМАС, вскоре воссоединится со своей семьёй.

«Я рад сообщить, что Эдан Александр, американский гражданин, находившийся в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома поблагодарил всех, кто был причастен к организации освобождения Александра, назвав это «великолепной новостью».

По словам Трампа, освобождение стало возможным благодаря совместным усилиям США, Катара и Египта.

«Это был жест доброй воли со стороны США, поддержанный посредническими действиями Катара и Египта, направленный на завершение этой жестокой войны и возвращение ВСЕХ живых заложников, а также останков погибших. Надеюсь, это один из завершающих шагов к прекращению этого кровавого конфликта», — подчеркнул Трамп.

Когда именно состоится освобождение Александра, президент не уточнил.

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