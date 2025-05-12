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Израиль может отказаться от военной помощи США в сфере безопасности, — Нетаньяху

08:12, 12 мая 2025
Биньямин Нетаньяху сравнил возможное решение с аналогичным шагом 1990-х годов, когда Израиль отказался от невоенной помощи США.
Израиль может отказаться от военной помощи США в сфере безопасности, — Нетаньяху
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна, вероятно, будет вынуждена отказаться от американской помощи в сфере безопасности. Об этом сообщает NBC News.

В частности, во время заседания парламентского комитета по иностранным делам и обороне Нетаньяху сравнил нынешнее решение с аналогичным шагом 1990-х годов, когда Израиль отказался от немилитарной помощи США.

«Я тогда сказал, что этот шаг вместе с нашей экономической политикой будет способствовать развитию Израиля. И вы видите, где мы сегодня», – цитирует издание слова премьер-министра.

Издание со ссылкой на источники также отмечает, что отношения между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху, которые ещё недавно казались прочным союзом, начали заметно охладевать. Причиной стали серьёзные разногласия в подходах к Ирану и ситуации в секторе Газа.

Тем временем спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Breitbart подчеркнул крепкие отношения между США и Израилем.

«Я присутствовал на нескольких встречах президента с премьер-министром и могу сказать, что между ними дружественные отношения. Израиль – верный союзник Америки, надёжный стратегический и экономический партнёр. У нас много общих целей», – отметил Виткофф.

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США Дональд Трамп военная помощь Израиль Нетаньяху

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