Трамп анонсировал «одну из важнейших» публикаций в Truth Social

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовит чрезвычайно важное заявление на собственной платформе Truth Social.
«Моя следующая TRUTH будет одной из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо выдавал. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!», - написал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле.
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