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Трамп анонсировал «одну из важнейших» публикаций в Truth Social

21:56, 11 мая 2025
«Наслаждайтесь!» – Трамп намекнул на один из важнейших и самых влиятельных постов в соцсети Truth Social.
Трамп анонсировал «одну из важнейших» публикаций в Truth Social
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готовит чрезвычайно важное заявление на собственной платформе Truth Social.

«Моя следующая TRUTH будет одной из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо выдавал. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!», - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле.

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США Дональд Трамп

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