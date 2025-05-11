Трамп анонсировал «одну из важнейших» публикаций в Truth Social

«Наслаждайтесь!» – Трамп намекнул на один из важнейших и самых влиятельных постов в соцсети Truth Social.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готовит чрезвычайно важное заявление на собственной платформе Truth Social.

«Моя следующая TRUTH будет одной из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо выдавал. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!», - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле.

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