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Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США у сфері безпеки, — Нетаньягу

08:12, 12 травня 2025
Беньямін Нетаньягу порівняв можливе рішення з аналогічним кроком 1990-х років, коли Ізраїль відмовився від невійськової допомоги США.
Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США у сфері безпеки, — Нетаньягу
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що його країна, ймовірно, буде змушена відмовитися від американської безпекової допомоги. Про це повідомляє NBC News.

Зокрема, під час засідання парламентського комітету із закордонних справ і оборони Нетаньягу порівняв нинішнє рішення з аналогічним кроком 1990-х років, коли Ізраїль відмовився від невійськової допомоги Штатів.

«Я тоді заявив, що цей крок разом із нашою економічною політикою сприятиме розвитку Ізраїлю. І ви бачите, де ми сьогодні», – наводить слова прем’єра видання.

Видання із посиланням на джерела додає, що відносини між Дональдом Трампом та Беньяміном Нетаньягу, які ще нещодавно виглядали як міцний союз, почали помітно охолоджуватись. Причиною стали серйозні розбіжності у підходах до Ірану та ситуації в секторі Гази.

Тим часом спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв’ю Breitbart наголосив на міцних відносинах між США та Ізраїлем.

«Я був присутній на кількох зустрічах президента з прем'єр-міністром, і можу сказати, що між ними дружні стосунки. Ізраїль є вірним союзником Америки, надійним стратегічним і економічним партнером. У нас багато спільних цілей», – зазначив Віткофф.

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США Дональд Трамп військова допомога Ізраїль Нетаньягу

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