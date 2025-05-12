Трамп опубликовал анонсированный им «важнейший» пост в Truth Social – он касается цен на лекарства

Президент США анонсировал указ, который снизит цены на лекарства в Штатах на 30–80%.

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Президент США Дональд Трамп опубликовал «самый важный» пост в Truth Social, который он анонсировал 11 мая. В частности, он касается снижения цен на лекарства в Соединённых Штатах.

Трамп заявил, что подпишет «один из самых значимых в истории страны» указ, который существенно снизит цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в США и одновременно повысит их стоимость в других странах.

По словам главы Белого дома, его удивляло, что американцы платят в 5–10 раз больше, чем жители других стран, за те же препараты от тех же производителей.

«Мы собираемся поступить правильно — так, как демократы боролись долгие годы.

Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 я подпишу один из важнейших указов в истории нашей страны.

Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты будут СНИЖЕНЫ почти мгновенно на 30–80%», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом, по его словам, в остальных странах цены повысятся. Президент США отметил, что это необходимо для выравнивания глобального фармацевтического рынка.

Он также добавил, что подписание указа позволит снизить расходы на здравоохранение американцев до беспрецедентного уровня и сэкономить для бюджета «триллионы долларов».

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